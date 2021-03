Lutto alla vigilia di Sanremo, è morto il padre di Ignazio Boschetto. Le parole di Amadeus

Il signor Vito sarebbe stato stroncato da un malore improvviso a Bologna. Il conduttore: "L'esibizione de Il Volo non salta"

Lutto per Ignazio Boschetto. E' scomparso nella giornata di domenica il padre Vito. La notizia arriva a pochi giorni dalla partecipazione del cantante de Il Volo a Sanremo, dove si esibirà con il trio canoro in omaggio ad Ennio Morricone nel corso della serata del tre marzo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dal giovane artista ma l'esibizione non sarà cancellata. A confermarlo è il direttore artistico Amadeus nel corso della conferenza stampa di oggi.

Morto il padre di Ignazio Boschetto, confermata l'esibizione a Sanremo

Il signor Vito sarebbe stato stroncato da un malore improvviso a Bologna, dove viveva da tempo. Qui l'uomo si era trasferito per stare più vicino al figlio dopo una vita trascorsa a Marsala, in Sicilia, terra di cui la famiglia è originaria. Lascia la moglie, Caterina Licari e due figli: oltre ad Ignazio, anche la secondogenita Nina.

Al momento la famiglia si è chiusa nel massimo riserbo: la notizia è stata divulgata solamente da alcune testate locali e confermata da Amadeus. Nessun forfait però da parte di Ignazio, nonostante il terribile momento che si sta trovando ad affrontare: "Sì, sono stato informato di questa tragedia avvenuta nella famiglia di Ignazio. Ignazio domani ci sarà".

Il rapporto tra Ignazio Boschetto e il padre

Ignazio e il padre erano legatissimi. E' stato proprio l'uomo a supportare il figlio nella carriera musicale sin dagli esordi: fu lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici, che ha segnato il debutto del giovane tenore sulla scena musicale. Da allora, in collaborazione con Gianluca Ginoble e Piero Barone, ovvero gli alti due componenti de Il Volo, il successo è stato inarrestabile.