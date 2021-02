Naomi Campbell, il resto scompare: le foto da sfogliare prima di vederla a Sanremo 2021

La top model affiancherà Amadeus nella serata di apertura del Festival. In attesa di ammirarla sul palco dell’Ariston, una raccolta delle immagini che hanno fatto la sua storia, quella di Naomi, ma anche della Moda stessa, intesa come Stile senza tempo

Martedì 2 marzo si accenderanno le luci del Teatro Ariston per la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021. Si accenderanno e punteranno su di lei, su Naomi Campbell, voluta da Amadeus come co-conduttrice della serata inaugurale perché – ha spiegato – “Questa estate ho visto un servizio su ciò che rappresenta al di là della moda. Potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e che le appartiene”.

Premessa interessante, considerata l’attenzione verso un personaggio che - al netto di una vita privata chiacchieratissima - basta il nome per evocare forme concave e convesse di un corpo che è bussola per il sistema Moda, sguardi che fulminano obiettivi fotografici, movenze che insegnano ai felini come si fa a spostare l’aria. “Venere Nera” la definisce chi usa il suo nome come sinonimo di una perfezione estetica che passa anche dalla pelle scura; “Pantera” chi resta folgorato dalla memorabile falcata che ha calcato le passerelle di tutto il mondo per dare anima agli abiti dei più importanti stilisti.

Dici ‘Naomi’ e non serve aggiungere altro, insomma. Non a caso: “Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio Naomi era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre”, ha detto di lei in occasione dei suoi 50 anni l’ex compagno Flavio Briatore: “Quando sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei”.

Una carriera lunga oltre trent’anni quella di Naomi Campbell: da Versace ad Alaïa, da Chanel a Valentino, da Alexander Lee McQueen a Dolce & Gabbana, i marchi che devono tanto all’interpretazione che Naomi Campbell ha dato alle loro creazioni sono tantissimi, e difficile perciò appare lanciare ipotesi su quale di loro avrà realizzato gli abiti che indosserà sul palco dell’Ariston. Nell’attesa, però, ci si può soffermare ad ammirarla nelle foto più belle, quelle che hanno fatto la storia, di Naomi, ma anche della Moda stessa, intesa come Stile inaccessibile al tempo.

“Dicevano che sarei durata solo 11 anni, ma eccomi oggi a festeggiare 33 anni nel mondo della moda. Mi sento così benedetta e grata a Dio. Non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un giorno in cui avrei condiviso un messaggio simile sui social media”, ha scritto Naomi a corredo della prima foto da modella scattata quando aveva appena 15 anni. Da quel giorno, di anni, ne sono passati 35, durante i quali è stata anche ripresa in versione Playmate sulla cover del numero di dicembre 1999 di Playboy e diverse volte tra le protagoniste del celebre Calendario Pirelli (sotto fotografata da Patrick Demarchelier per l'immagine del mese di dicembre del 2005).

Determinante nella sua vita professionale e umana l’amicizia con Gianni Versace: “Non dimenticherò mai quel giorno. Quel senso di terrore e di disperazione nel sapere che una persona che amavi non sarà più al tuo fianco”, il ricordo della top model nel 22esimo anniversario dell’assassinio dello stilista, avvenuto a Miami il 15 luglio 1997: “Hai sovvertito tutte le regole, sei stato un grande innovatore. Resterai sempre nel mio cuore, non sarai mai dimenticato”. (Nelle foto in basso, insieme a lui in una sfilata nel 1996 e nel giorno dei suoi funerali. Poi nel 1998 con Donatella Versace e Kevin Richardson al termine di una sfilata?).

Il Sudafrica sta molto a cuore a Naomi Campbell, tanto da considerarlo la sua seconda casa. “Quando si pensa al Sudafrica, viene subito in mente Nelson Mandela, e sarà sempre così”, ha detto del primo presidente della nazione democraticamente eletto e suo grande amico, scomparso nel 2013, che chiamava affettuosamente “nonno” (Nella foto, con lui nel 1998)

Il 22 settembre 2017 Naomi Campbell è tornata eccezionalmente in passerella nella settimana della moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa, insieme alle colleghe Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen.

Naomi Campbell per Chanel nel 1999

Naomi Campbell per Dolce e Gabbana 2002

(Dior, 1997)

(Ferrè 1998)

(Valentino, 1999)

(Givenchy 2015)