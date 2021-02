Noemi a Sanremo 2021 con 'Glicine': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Noemi è in gara a Sanremo 2021 con il brano 'Glicine'. Per la cantante questa è la sesta partecipazione al Festival, l'ultima nel 2018. 'Glicine' è una canzone scritta dalla giovane cantautrice Ginevra Lubrano per quella che, artisticamente parlando, è la 'nuova' Noemi. Nel testo la cronaca di una crisi d'amore ("Mi dici che, che non funziona più", "dentro ti amo e fuori tremo, come glicine di notte"), raccontata con il timbro unico della sua voce.

Noemi a Sanremo 2021 con 'Glicine': canzone, testo e video

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.

Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Chi è Noemi, a Sanremo 2021 con 'Glicine'

Romana, classe 1982, Noemi - nome d'arte di Veronica Scopelliti - torna a Sanremo dopo 3 anni. Debutta nel 2003, ma il grande successo arriva nel 2008 con la vittoria della seconda edizione di X Factor. Due anni dopo, la prima volta all'Ariston direttamente tra i Big: arriva al quarto posto con 'Per tutta la vita' - facendo scoppiare l'indimenticabile protesta dell'orchestra, che lanciò gli spartiti sul palco perché voleva vederla sul podio - mentre nel 2012 si classifica terza con 'Sono solo parole', uno dei suoi più grandi successi. Tra le hit di Noemi 'Vuoto a perdere' - scritta per lei da Vasco Rossi - 'Non smettere mai di cercarmi', altro brano presenato a Sanremo, e 'L'amore si odia', inciso in duetto con Fiorella Mannoia.