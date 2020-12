Sanremo 2021, chi sono le 8 Nuove Proposte

Giovedì 17 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, andrà in onda l'ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al Festival di Sanremo. I 6 vincitori di Sanremo Giovani, insieme ai 2 vincitori di Area Sanremo - selezionati dalla Commissione Musicale - completeranno il gruppo. Today seguirà la serata e annuncerà in tempo reale i nomi.

La sfida delle Nuove Proposte

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, la gara non prevede più le sfide dirette, ma solo 2 gironi da 4 nella prima e nella seconda serata (martedì 2 e mercoledì 3 marzo). I primi 2 classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno 4 brani per conquistare il titolo di vincitore (votato da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e televoto).