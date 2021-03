Sanremo, la gaffe di Orietta Berti: "Vorrei duettare coi Naziskin" (VIDEO)

La clip diventa virale in rete

Dopo il tragicomico inseguimento con la polizia, presto diventato virale, Orietta Berti torna protagonista sui social con una gaffe a proposito dei Maneskin. La cantante, in gara al Festival di Sanremo col brano 'Quando ti sei innamorato', si è detta interessata a duettare con la band, anch'essa all'Ariston con la canzona Zitti e Buoni', peccato che abbia chiamato i quattro 'Naziskin', scatenando l'ironia della rete.

"Mi piacerebbe duettare con Madame, Ermal Metal ed anche con i Naziskin", ha detto Orietta nel corso di una diretta social. E il video è stato rilanciato dalle pagine di satira più note di Instagram. Doppia gaffe diventata virale, per la cantante: non solo il lapsus in buona fede sul nome della band Maneskin, ma anche una "l" aggiunta al nome di Ermal Meta. A rispondere è Madame, che accetta la sfida: "Facciamo un remix".