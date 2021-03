Orietta Berti inseguita da tre volanti della polizia a Sanremo

Il retroscena è di quelli esilaranti. Protagonista è Orietta Berti, che ha raccontato di essere stata inseguita domenica notte dalla polizia mentre andava a ritirare gli abiti con cui si esibirà sul palco di Sanremo, dove è in gara col brano 'Quando ti sei innamorato'. "Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano", ha dichiarato ospite de La Vita in Diretta. E il siparietto ha fatto presto il giro della rete.

Orietta Berti inseguita dalla polizia a Sanremo

Nel dettaglio, Orietta è stata fermata dagli agenti per un controllo poiché si trovava in strada qualche minuto dopo l’inizio del coprifuoco. Ricordiamo che, in questi giorni, Sanremo non è una vera e propria zona rossa, ma un'arancione "rinforzata": secondo le disposizioni del governatore Giovanni Toti, infatti, Ventimiglia e Sanremo (Imperia) saranno blindate fino al 5 marzo.

"Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo - ha spiegato Orietta al giornalista Alberto Matano - Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi”.

I poliziotti, in particolare, non l’avrebbero riconosciuta a causa della mascherina.

Orietta Berti a Sanremo con 'Quando ti sei innamorato'

Orietta Berti è in gara a Sanremo 2021 con 'Quando ti sei innamorato', brano di Francesco Boccia e Ciro Esposito. La canzone, dedicata a suo marito Osvaldo, racconta un grande e importante incontro, quello della vita: sentimenti ed emozioni che possono nascere da ragazzini per diventare poi una vera passione di cui non si può fare a meno e che dura per tutta la vita. "Potrebbe essere la storia di ciascuno di noi, innamorati di un unico grande amore: sicuramente la mia", ha detto l'artista.