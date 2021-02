Orietta Berti a Sanremo 2021 con 'Quando ti sei innamorato': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Orietta Berti è in gara a Sanremo 2021 con 'Quando ti sei innamorato', brano di Francesco Boccia e Ciro Esposito. La canzone, dedicata a suo marito Osvaldo, racconta un grande e importante incontro, quello della vita: sentimenti ed emozioni che possono nascere da ragazzini per diventare poi una vera passione di cui non si può fare a meno e che dura per tutta la vita. "Potrebbe essere la storia di ciascuno di noi, innamorati di un unico grande amore: sicuramente la mia", ha detto l'artista.

Orietta Berti in gara a Sanremo 2021 con 'Quando ti sei innamorato': testo e video

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

Un fiume in piena ormai fino allo schianto,

Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.



Chi è Orietta Berti, a Sanremo 2021 con 'Quando ti sei innamorato'

Orietta Galimberti, in arte Orietta Berti, nasce a Cavriago in provincia di Reggio Emilia il 1 Giugno 1945. Nel marzo 1967 sposa Osvaldo Paterlini e dalla loro unione nascono Omar e Otis. Orietta comincia a cantare giovanissima, spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica. Studia musica e canto lirico. Ad un concorso per giovani cantanti dilettanti presso il teatro Municipale di Reggio Emilia conosce il maestro Giorgio Calabrese che le propone un contratto discografico. La cantante s'impone all'attenzione del pubblico con le canzoni di Suor Sorriso nella primavera del '64. Il successo popolare arriva nel giugno 1965 quando vince clamorosamente Un Disco per l'Estate con la canzone 'Tu sei quello'. Da quel momento Orietta diventa una delle interpreti italiane più amate da tutto il pubblico, non solo per le sue indubbie doti vocali ma anche per la simpatia e per la spontaneità che la contraddistinguono e la faranno diventare anche uno dei personaggi televisivi più amati.

Orietta Berti ha partecipato 11 volte al Festival di Sanremo, l'ultima nel 1992. Torna all'Ariston, dunque, a 55 anni dopo il debutto e a 29 dall'ultima partecipazione. "Vado volentieri e mi piace l'idea che ci siano tanti generi musicali - ha detto - Io rappresenterò la canzone italiana ma sarò insieme a tanti altri artisti che proporranno generi diversi, attuali e moderni, in un bel Festival dove la musica sarà declinata in tante note. Sul palco del Teatro Ariston vado a rappresentare una generazione, vado a portare la bandiera per tanti colleghi e colleghe.