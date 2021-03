Sanremo, le pagelle della prima serata: promossi e bocciati

Amadeus e Fiorello accendono un Ariston vuoto. Inizia così il 71esimo Festival di Sanremo. Segno della croce del direttore artistico prima di scendere le scale e poi via a fare la storia della tv. La platea è un tappeto rosso, gli applausi sono finti. "Quest'anno il cuore batte più forte" confessa l'impeccabile padrone di casa, prima di assistere alla prima improvvisata della sua insostituibile spalla, che canta 'Grazie dei fior' in perfetto stile Achille Lauro, poi parla con le poltrone del teatro che "chissà quanti cu** avranno visto in questi anni". Improvvisano sketch, duettano, si lanciano in siparietti di varietà, guidano il carrozzone. Si divertono.

Amadeus e Fiorello, un tandem inossidabile che trascinerà questo Sanremo storico verso un altro successo. Bentrovati. Promossi.

