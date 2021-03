Sanremo 2021, le pagelle del Festival

Se l'anno scorso è stata una grande festa italiana, in occasione dei 70 anni, stavolta il Festival firmato Amadeus è stato all'insegna della sobrietà. Ancora più spazio alla musica, con ben 26 cantanti in gara, ridotto lo spettacolo, anche se a un mattatore come Fiorello bastano pochi minuti sul palco per regalare quella "leggerezza" promessa tante volte dal direttore artistico. Un Sanremo storico ma anche rivoluzionario, che mai come stavolta ha aperto le porte alle novità musicali, con un cast composto principalmente da giovani - molti al loro debutto, subito tra i Big - e un ritorno memorabile come quello di Orietta Berti, che fra abiti sfoggiati, inseguimenti con la polizia e scivoloni vari ha regalato le uniche perle di colore in un'edizione scarica di gossip e bizzarria. L'effetto lockdown non ha aiutato gli ascolti, in calo rispetto allo scorso anno, nonostante il record delle interazioni social. Particolare, anche sotto questo punto di vista.

