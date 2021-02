Perché Naomi Campbell ha dato forfait a Sanremo 2021

Naomi Campbell non sarà a Sanremo 2021. I rumors su un possibile forfait si rincorrevano da ieri mattina, ma solo in serata è arrivata l'ufficializzazione per voce di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale al via dal 2 marzo su Rai Uno. Le ragioni della decisione, arrivata a pochi giorni dalla messa in onda, sono legate all'emergenza coronavirus. La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, già arruolata nella schiera di donne che saliranno sul palco dell'Ariston.

"A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani - ha spiegato Amadeus - la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo". E ancora: "Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, la cui presenza l'avevo già annunciata con grande piacere", aggiunge.

Naomi avrebbe dovuto aprire il festival, presentandosi per prima rispetto alle altre protagoniste femminili che si alterneranno nel corso delle serate (Luisa Ranieri, Serena Rossi, Simona Ventura, Barbara Palombelli, Elodie, Matilda De Angelis, Vittoria Ceretti, Ornella Vanoni, Beatrice Venezi e Loredana Bertè). A sceglierla era stato lo stesso conduttore: "Questa estate ho visto un servizio su di lei e su ciò che rappresenta al di là della moda. Ho amato il racconto della sua esperienza. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e che le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civilli e contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica". Ma le aspettative si sono dovute scontrare con la dura realtà della pandemia.