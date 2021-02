Due positivi a Sanremo 2021: subito in isolamento, regole severissime

Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco lontano dal teatro Ariston. Lo rivela l’agenzia Ansa. Entrambi sono stati messi in isolamento.

Finora sono sei le persone risultate positive agli stretti controlli previsti dal protocollo Rai.

Oltre alla ballerina e al tecnico di Radio Rai, nei giorni scorso ci sono stati anche un musicista dell'orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina di giorni fa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani).

Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare.

Sanremo 2021, i controlli previsti dal protocollo Rai

In campo sono state messe regole severissime per evitare il rischio di contagio durante Sanremo.

Distanza di 2 metri sul palco, con l'eccezione di componenti della stessa band che potranno avvicinarsi fino ad un metro e mezzo e dei fotografi in galleria che potranno essere ad un metro uno dall'altro. La giuria demoscopica voterà da casa con apposita app. La sala stampa, invece, sarà fuori dall'Ariston (probabilmente al Palafiori) ma i giornalisti potranno assistere alla prova generale del lunedì. Mascherina FFp2 per tutti (chirurgiche solo per gli artisti nell'ultimo passaggio prima dell'ingresso sul palco per non rovinare il trucco), sanificazione delle mani con apposito gel all'ingresso in teatro, dove tutti verranno sottoposti anche alla misurazione della temperatura corporea con termoscanner. Le macchine che prelevano gli artisti saranno occupate dall'autista, possibilmente sempre lo stesso, e sul sedile posteriore solo da due persone con mascherine e guanti.

Microfonisti, truccatori, parrucchieri e sarti avranno oltre a mascherine e guanti anche lo schermo facciale quando dovranno interagire a distanza ravvicinata. I camerini tanto dei cantanti, quanto degli orchestrali saranno assegnati e sempre dedicati agli stessi occupanti. Sono previste, inoltre, barriere in policarbonato all'interno delle buche dell'orchestra (di 60 elementi) per separare la zona Coro dalla zona Fiati (i fiati avranno a disposizione una vaschetta per la condensa contenente liquido disinfettante a disposizione di ogni strumento) e la zona Fiati dalla zona Archi. Anche Batteria e percussioni saranno senza mascherina ma isolati da barriere in policarbonato. All'Ariston potranno entrare un numero massimo di 20 fotografi e 5 addetti alle postazioni pc. L'affollamento previsto in platea durante le prove sarà consentito al massimo per 50 unità al netto dei tecnici di produzione Tv e degli addetti in servizio attivo "ad eccezione della prova generale nella quale saranno presenti in platea al massimo 100 giornalisti".