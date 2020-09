La Rai conferma il Festival di Sanremo, ma la data è in forse

Questo Sanremo s'ha da fare. Parola della Rai, che conferma la 71esima edizione del Festival - firmata per il secondo anno consecutivo da Amadeus, affiancato ancora una volta da Fiorello (squadra che vince non si cambia) - ma non ci sono certezze sulla data.

La kermesse della canzone italiana dovrebbe andare in scena al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo, ma il condizionale è d'obbligo. Già slittata di un mese - abbandonando la consueta cornice di febbraio - potrebbe spingersi ancora più in là se la pandemia da coronavirus sarà ancora in corso, o comunque se le condizioni non miglioreranno rispetto alla situazione attuale. L'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini è stato chiaro: "Il Festival di Sanremo non si può non fare. Stiamo cercando di capire la data, ma Sanremo ci sarà e sarà ricco come quello scorso".

Amadeus: "Senza pubblico Sanremo non si fa"

Del grande punto interrogativo intorno al Festival di Sanremo ne aveva già parlato Amadeus due settimane fa: "Non c'è nessun piano B. Deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. E' impensabile l'Ariston vuoto o con il pubblico distanziato e poi l'orchestra". Della stessa opinione anche Fiorello: "Il format Sanremo è assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000 persone davanti all'Ariston, è avere gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo hai levato l'80% di Sanremo".

Dunque l'ipotesi di un Sanremo a porte chiuse sembra accantonata, piuttosto sarebbe più realistica l'idea di farlo all'aperto se si dovesse rimandare in piena primavera. La città dei fiori non si farebbe trovare impreparata.