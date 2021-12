Sanremo 2022, arriva lo spoiler: svelati i nomi dei Big

Il 15 dicembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la finale di Sanremo Giovani e Amadeus svelerà i nomi dei Big in gara alla 72esima edizione del Festival. Proprio come due anni fa, però, Alfonso Signorini brucia la sorpresa e spoilera sulle pagine di Chi più della metà dei nomi.

Il settimanale spiffera sedici cantanti che, secondo le indiscrezioni raccolte, saranno protagonisti all'Ariston dal 1 al 5 febbraio 2022. Nulla di ufficiale, si intende, anche se quando accadde nel 2019 nessuno restò fuori dalla lista che Amadeus fu poi costretto a svelare in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il cast sarebbe composto da Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e anche Gianni Morandi, che se confermato sarebbe il vero colpaccio di questo Festival, il terzo firmato Amadeus. All'appello ne mancano otto. Saranno infatti ventiquattro i Big in gara: dodici si esibiranno durante la prima serata, gli altri dodici nella seconda, per poi cantare di nuovo, tutti insieme, il giovedì. La serata del venerdì sarà invece dedicata alle Cover.

Sanremo 2022: il meccanismo di voto

Rinnovato il meccanismo di votazione, con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria Demoscopica 1000, oltre alla conferma del Televoto. Nelle prime due serate voteranno soltanto i giornalisti, nella terza Televoto e Giuria Demoscopica 1000. Nella serata finale, infine, le 24 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022.