Sanremo: come sta Moreno Conficconi, cantante positivo al coronavirus

Moreno Conficconi "sta bene". Non ha alcun sintomo che possa essere riconducibile al Covid e attende l'esito del tampone molecolare. Il musicista romagnolo, in gara al festival di Sanremo 2021 con la band degli Extraliscio, è risultato positivo ieri ad un tampone antigenico rapido effettuato prima dell'ingresso al Teatro Ariston, dove il gruppo doveva provare con l'orchestra il brano 'Bianca Luce nera'.

Come richiesto a tutte le persone coinvolte nel festival, Conficconi, detto 'Il Biondo', aveva già effettuato un tampone antigenico, che era risultato negativo, il giorno prima di partire per Sanremo, martedì. Dopo la positività registrata ieri, tutti i componenti della band e i loro contatti sono stati posti in isolamento fiduciario, in attesa del risultato del tampone molecolare, che è stato effettuato questa mattina a Conficconi e per precauzione a tutti i componenti della band. L'esito del più attendibile esame molecolare sarà noto nel primo pomeriggio di domani, come confermato all'Adnkronos dal responsabile comunicazione della band, Riccardo Vitanza.

Parla Amadeus: "Tutto sotto controllo"

In mattinata sulla questione era intervenuto anche Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse. "Tutto sotto controllo" ha fatto sapere all'Adnkronos, augurando all'artista di rientrare in gara. La positività del cantante fa tirare un sospiro di sollievo sul fronte sicurezza, perché significa che il protocollo messo in campo funziona. Conficconi, infatti, è risultato positivo al tampone antigenico prima di entrare all'Ariston per le prove, dunque non è entrato in contatto con altre persone. Così accade per tutti - spiegano a Today fonti dello staff del Festival - Quando arriva il cantante non entra subito in teatro, ma gli viene fatto il tampone e se risulta positivo messo subito in isolamento.