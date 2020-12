Sanremo Giovani, chi sono i 10 finalisti

Con la finale di Sanremo Giovani inizia ufficialmente il countdown verso la 71esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Una sorta di anteprima, con Amadeus solo al comando che durante la serata, dedicata alle Nuove Proposte, svelerà anche i nomi dei 26 Big. Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l'ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani, chi sono i finalisti

Un'edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte.Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo.

Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte.

Amadeus annuncia i Big

Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall'inseparabile Riccardo Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, infatti, svelerà i nomi dei Campioni in gara al prossimo Festival di Sanremo, anche loro al Casinò per presentare il titolo della loro canzone. Non è detto che Amadeus non annunci altre novità, magari sul cast (lo scorso anno in occasione di Sanremo Giovani fece sapere che Tiziano Ferro sarebbe stato l'ospite fisso per tutte e cinque le serate).