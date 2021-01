Sanremo: ecco il protocollo che dovranno seguire cantanti (e giornalisti), tra tamponi e cene in hotel

Nelle ore in cui il destino del Festival di Sanremo è a rischio a causa dell'emergenza coronavirus, ed in attesa dell'incontro tra il Cts (Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute) e una delegazione Rai, arrivano le prime indiscrezioni sul protocollo messo a punto da Afi, Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), Pmi per la partecipazione degli artisti alla kermesse canora prevista in primavera.

Il protocollo per i cantanti a Sanremo 2021: tutte le regole, dal tampone alla cena in hotel

Obbligo di tampone molecolare prima della partenza e tamponi rapidi, a carico della Rai, ogni giorno durante la settimana del festival per tutti quelli che sono coinvolti nella manifestazione; presenze limitate ai soli addetti ai lavori in teatro, nel retropalco e nei camerini dell'Ariston (che dovranno essere regolarmente igienizzati); gli hotel dovranno seguire scrupolosamente le procedure covid e garantire l'accesso ai soli operatori accreditati; pranzi e cena in camera.

Il codice di comportamento, in otto punti, prevede anche che le attività di promozione (interviste radio, interviste TV, conferenze stampa, etc.) si svolgano esclusivamente da remoto. Esclusi, dunque, red carpet, esibizioni, servizi fotografici o collegamenti esterni, se non quando strettamente necessarie e regolamentate all'interno del teatro Ariston, con orari scaglionati anche per le prove per evitare ogni sorta di assembramento. Alla Rai, che dovrà occuparsi della logistica, dovrà essere fornito l'elenco dei collaboratori presenti a Sanremo con il luogo dove risiederanno per l'intera manifestazione.

Il protocollo per i giornalisti

L'ultimo punto del protocollo riguarda i giornalisti, per i quali si chiede la creazione di una room online anche per le votazioni, al posto della presenza fisica in sala stampa.

Tutti i cantanti di Sanremo 2021

- Francesco Renga con 'Quando trovo te';

- Coma Cose con 'Fiamme negli occhi';

- Gaia con 'Cuore amaro';

- Irama con 'La genesi del tuo colore';

- Fulminacci con 'Santa Marinella';

- Madame con 'Voce';

- Willie Peyote con 'Mai dire mai, la locura';

- Orietta Berti con 'Quando ti sei innamorato';

- Ermal Meta con 'Un milione di cose da dirti';

- Fasma con 'Parlami';

- Arisa con 'Potevi fare di più';

- Gio Evan con 'Arnica';

- Måneskin con 'Zitti e Buoni';

- Malika Ayane con 'Ti piaci così';

- Aiello con 'Ora';

- Max Gazzè con 'Il farmacista';

- Ghemon con 'Momento perfetto';

- La rappresentante di lista con 'Amare';

- Noemi con 'Glicine';

- Random con 'Torno a te';

- Colapesce e Dimartino con 'Musica leggerissima';

- Annalisa con 'Dieci';

- Bugo con 'E invece sì';

- Lo Stato Social con 'Combat pop';

- ?Extralisco feat Davide Toffolo con ''Bianca luce nera';

- Francesca Michielin e Fedez con 'Chiamami per nome'