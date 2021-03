Sanremo, la scaletta della finale: ospiti e Big in ordine di esibizione

Ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021. Stasera, sabato 6 marzo, la finale. Canteranno tutti e 26 i Big in gara (ancora non è stato comunicato l'ordine di esibizione), votati in questa prima fase dal pubblico. I risultati si sommeranno alla classifica provvisoria e i primi 3 verranno votati anche dalla sala stampa e dalla giuria demoscopica. Tra loro verrà proclamato il vincitore.

Sul palco, accanto ad Amadeus e Fiorello, la giornalista Giovanna Botteri che oltre a divertirsi e mettersi in gioco con i padroni di casa, dedicherà uno spazio al ricordo di quanto accaduto nell'ultimo anno, raccontato da lei in prima linea dalla Cina nei primi mesi della pandemia. Tra le donne di questa sera anche Serena Rossi e Tecla Insolia che canterà Nada. Non ci sarà Simona Ventura - annunciata nelle scorse settimane - perché positiva al coronavirus.

Sanremo, la scaletta della finale: gli ospiti

Tanti gli ospiti musicali di questa sera. Ornella Vanoni si esibirà insieme a Francesco Gabbani, poi Durdast - autore di diversi brani in gara - gli Urban Theory e Umberto Tozzi con la sua band. Momento 'Sanremo story' con Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, che canteranno alcuni dei loro successi del Festival, infine la Banda della Marina Militare. Sul palco anche Alberto Tomba e Federica Pellegrini, testimoni di una cosa mai accaduta prima: i due campioni olimpici lanceranno il sondaggio per decidere quale sarà il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e a scegliere sarà il pubblico.