Sanremo, la scaletta di venerdì: Big e ospiti

La quarta serata del 71esimo Festival di Sanremo, venerdì 5 marzo, si apre con la finale delle Nuove Proposte. I 4 giovani rimasti in gara si esibiranno in questo ordine: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano, Wrongonyou. Sul palco con Amadeus e Fiorello Barbara Palombelli, che farà un monologo sulle donne, e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. A fare da spalla ai due conduttori Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro torna con un altro quadro, stasera dedicato al punk rock con Boss Doms e un altro ospite speciale che non è stato svelato.

Dopo la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, riprende la gara dei Big. Canteranno tutti i 26 artisti in gara, ma non è ancora stato comunicato l'ordine di esibizione. Questa sera voterà solo la Sala Stampa e i risultati si andranno a sommare alla classifica provvisoria, che per il momento vede Ermal Meta in testa.

Sanremo, la scaletta di venerdì: ospiti

Ospite della quarta serata Mahmood, vincitore del Festival nel 2019, che canterà il nuovo singolo 'Inuyasha'. Alessandra Amoroso e Matilde Gioli saranno protagoniste di un momento molto intenso dedicato ai lavoratori dello spettacolo.