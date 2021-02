Sanremo: tra gli ospiti anche Schwazer, Tomba e Pellegrini

Non solo la musica, ma anche lo sport sarà protagonista in questa edizione del Festival di Sanremo. Già Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso per tutte e cinque le serate, faceva il suo, e invece ecco altri campioni pronti a salire sul palco dell'Ariston. Dopo la conferma di Siniša Mihajlovic, sono stati annunciati anche Alex Schwazer, Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Lo fa sapere il quotidiano La Stampa.

Occhi puntati sul marciatore, assolto pochi giorni fa dalla pesante accusa di doping che gli è costata gli ultimi 5 anni di carriera. Per lui la partecipazione a Sanremo sarà una sorta di riscatto con cui ribadire l'ingiustizia ricevuta. Certamente emozionante sarà anche rivivere con Alberto Tomba uno dei momenti più indimenticabili della storia del Festival, quando nel 1988 - durante l'ultima serata - venne interrotto per seguire la gara dello sciatore nella finale olimpica di Calgary. Tomba vinse e all'Ariston fu standing ovation.

Sanremo 2021: gli altri ospiti

A pochi giorni dal via si va speditamente completando il cast degli ospiti del festival: tra le presenze femminili ci saranno oltre a Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, anche Simona Ventura e Serena Rossi. Ma sul palco, per portare racconti di attualità, saliranno anche la giornalista Giovanna Botteri e l'infermiera simbolo della pandemia Alessia Bonari. Tra gli ospiti musicali, oltre ai già annunciati Negramaro, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, arriveranno Gigi D'Alessio, il vincitore dello scorso anno Diodato e la giovane Tecla Insolia, che si accinge a portare su Rai1 la storia di Nada nella fiction 'La Bambina Che Non Voleva Cantare'. Inoltre, il trio de Il Volo farà un tributo a Ennio Morricone diretto dal figlio del Maestro, Andrea Morricone. Ma al festival arriveranno anche Emma Marrone e Monica Guerritore per salire sul palco giovedì insieme all'ospite fisso Achille Lauro, in uno dei suoi quadri, che dovrebbe essere dedicato a Penelope.