Sanremo, Serena Bortone ammaliata da Matilda De Angelis: "Super sexy, domina"

L'endorsement della conduttrice Rai in favore della giovane attrice protagonista della prima serata di Festival

C'era una spettattrice d'eccezione ieri sera davanti alla tv a seguire il Festival di Sanremo. E' Serena Bortone, 50 anni, conduttrice di Oggi è un altro giorno, talk in onda nel pomeriggio di Rai Uno, che ha espresso tutta la sua stima via social nei confronti di Matilda De Angelis, 25 anni, giovane attrice e co conduttrice della prima serata di Festival.

Serena Bortone pazza di Matilda De Angelis

Perfettamente padrona della scena, con una dizione e una intonazione impeccabile, oltre che bellissima, Matilda ha messo tutti d'accordo con la sua performance all'Ariston, impreziosita da un apprezzatissimo monologo sul valore del bacio in tempi di coronavirus. Tutti pazzi per Matilda, insomma, dopo la puntata di ieri della kermesse. Compresa Serena, che ha dato voce al pensiero di tanti telespettatori. "Matilda De Angelis con la bacchetta, bravissima, super sexy, domina. E' top".

Ma Bortone, giornalista di attualità ed anche di cronaca rosa dopo l'approdo ad Oggi è un altro giorno, lascia spazio anche a commenti su altri protagonisti della kermesse. "Madame ha un certo tono", sottolinea a proposito della cantante 19enne in gara con 'Voce', che ieri si è presentata sul palco con abito glitterato e piedi scalzi. "Amadeus e Fiorello dopo Achille Lauro lì si ama incondizionatamente", aggiunge poi sui conduttori. E l'ultima considerazione è per Max Gazzè: "Max Gazzè Leonardo Da Vinci sembra uscito da non ci resta che piangere... la filastrocca sulla cura un po’ Dulcamara dell’Elisir d’amore, si può fare è Frankenstein jr... solo i farmaci ci salveranno?".