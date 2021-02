Sanremo, il tris d'assi di Amadeus: Simona Ventura, Luisa Ranieri e Serena Rossi

Per una Naomi Campbell che dà forfait - a causa delle nuove restrizioni anti Covid introdotte negli Stati Uniti - ci sono tre super star italiane pronte ad arrivare a Sanremo. Amadeus cala gli assi da giocarsi nel corso delle cinque serate del Festival.

Mercoledì ad affiancare Elodie ci sarà Luisa Ranieri, amatissima dal pubblico di Rai Uno e in queste settimane sulla cresta dell'onda con la sua Lolita Lobosco, che domenica ha registrato numeri record (7 milioni e mezzo di telespettatori e il 31.8% di share). Per la finale, invece, oltre a Ornella Vanoni, sul palco dell'Ariston ci saranno Serena Rossi - reduce dal successo di 'Mina Settembre' - e, secondo TvBlog, Simona Ventura, che condusse il Festival nel 2004. Anche quello fu un Sanremo decisamente sui generis, con le case discografiche che, per protesta, non mandarono nessun cantante. Gli artisti in gara erano quasi tutti sconosciuti, emergenti o indipendenti, e per la conduttrice fu una vera sfida. "Chissà" aveva detto a Today l'anno scorso, parlando di un possibile ritorno all'Ariston. Una porta socchiusa, che si riapre a 17 anni di distanza.

Sanremo 2021: le co-conduttrice del Festival

Nella prima serata, martedì 2 marzo, sul palco ci sarà la giovane attrice Matilda De Angelis, ma anche Loredana Bertè come super ospite. Mercoledì, Elodie e Luisa Ranieri, giovedì invece è il momento della top model Vittoria Ceretti - ufficializzata ieri da Amadeus - mentre venerdì vedremo Barbara Palombelli.