Sanremo, Simona Ventura non ci sarà: positiva al coronavirus

L'annuncio di Amadeus in conferenza stampa. La conduttrice avrebbe dovuto essere all'Ariston sabato per la finale

Un altro pesante forfait al Festival di Sanremo. Dopo Naomi Campbell - che non è potuta arrivare nella città dei fiori a causa delle norme anti Covid - un'altra donna deve rinunciare alla kermesse. Simona Ventura, attesa sabato per la serata finale, non potrà esserci perché positiva al coronavirus.

Una notizia arrivata questa mattina e annunciata da Amadeus in conferenza stampa: "Sono rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva. Grazie a Dio sta bene, è un grande dolore per me. Lei è disperata perché ci teneva tanto e io ero felice di portarla dopo tanti anni a rivivere quella magia che solo Sanremo può darti. Purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non abbiamo mai visto in passato. Un grande in bocca al lupo a Simona - ha concluso Amadeus - La cosa più importante è che stia bene e che torni presto a lavorare. Magari ricapiterà di fare qualcosa insieme".

Stefano Coletta: "Nel futuro di Simona Ventura sempre aperta possibilità Rai Uno"

Durante la conferenza stampa, il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha risposto a chi ha chiesto lumi sul futuro di Simona Ventura in Rai: "Simona come sapete è quasi in debutto per un nuovo programma su Rai Due e io sono sempre equilibrato sui rapporti tra le varie reti. Intanto l'importante è che torni nel prime time di Rai Due. Nel futuro è sempre aperta la possibilità che lei possa tornare su Rai Uno".