Sanremo, sembra fatta per Vanessa Incontrada. Amadeus: "L'ho incontrata"

Con una spalla importante come Fiorello, la presenza fissa di Achille Lauro e 26 big in gara che occuperanno principalmente la scena con la loro musica, Amadeus sembra voler ricalcare il modello dell'anno scorso per quanto riguarda le coconduttrici di Sanremo 2021. Anche in questa edizione ci sarà un ampio parterre femminile che si passerà il testimone durante le cinque serate del Festival, al via il 2 marzo.

Nella prima serata ci sarà Naomi Campbell, per le altre invece sono confermate Elodie e l'attrice Matilde De Angelis. La lista andrà ad allungarsi nei prossimi giorni, ma intanto fa capolino un nome bramato da anni dal pubblico del Festival, quello di Vanessa Incontrada. Amadeus non lo dice apertamente, ma sembra fatta. "Ho incontrato Incontrada, ma di più non dico...", ha risposto sabato pomeriggio a Marco Liorni, che lo ha intervistato durante il collegamento con 'ItaliaSi!'. L'ufficialità, dunque, dovrebbe essere dietro l'angolo. Confermata anche la presenza tra gli ospiti di Ornella Vanoni.

Amadeus: "Non ho mai pensato di abbandonare il Festival"

Amadeus ha poi voluto chiarire la polemica che lo ha coinvolto nei giorni scorsi: "Io sono sempre stato disteso. Fare Sanremo è un privilegio, mi hanno dipinto come 'nervoso', in realtà non lo sono mai stato. Lo dico subito: non ho mai voluto abbandonare Sanremo. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l'idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai".

Amadeus: "Mi sento tranquillo perché ho accanto Fiorello"

Dopo il via libera del Cts si sta lavorando sodo e queste settimane sono fondamentali per finire di costruire un Festival storico. "Mi sento tranquillo perché ho accanto Fiorello" ha spiegato Ama, che ha speso parole di elogio anche per sua moglie Giovanna Civitillo (probabilmente al timone di 'PrimaFestival'): "Mi dà tranquillità e la serenità. Non mi fa mai pesare i momenti di stanchezza e di stress. Una compagna fantastica". Amadeus ha poi concluso con un augurio: "Vorrei che fosse il festival della rinascita, e che dal festival di Sanremo potessero accadere delle cose belle, perché dopo un anno e mezzo così ce lo meritiamo. Che sia veramente l'inizio di un periodo bello, e di una riapertura e di un ritorno alla vita normale che parta proprio da Sanremo".