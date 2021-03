Sanremo 2021, i vestiti di Fiorello al Festival

Le informazioni sul look dello showman che affianca Amadeus per tutte le serate del Festival

Canta, balla, sul palco Rosario Fiorello si muove da autentico mattatore, navigato protagonista di uno spettacolo che per il secondo anno consecutivo lo elegge principe dello show targato Sanremo.

Ci sa fare Fiore, anzi ‘Ciuri’, come lo chiama l’amico fraterno Amadeus, ma se il talento di trascinare il pubblico verso una sacrosanta leggerezza indotta da gag e battute resta la cifra distintiva del ruolo televisivo, l’attenzione riposta all’immagine non passa certo inosservata allo sguardo di chi coglie la minuziosa cura dei dettagli.

Sanremo 2021, i vestiti di Fiorello sono di Giorgio Armani

Ha fascino Fiorello, e la considerazione non è solo risultato della facile deduzione secondo cui l’uomo col capello ingrigito acquista punti nella scala teorica dell’estetica dei luoghi comuni: lo showman catanese ci tiene ad essere elegante, vuole esserlo e mostrarlo, e quel baffetto sottilmente definito, la pettinatura da divo come non ce ne sono più, la saggia scelta di affidarsi ancora a un maestro del calibro di Giorgio Armani per la realizzazione dei suoi abiti conferma di avere saputo trovare il modo giusto per valorizzare sempre la propria fisicità di pari passo con l’avanzare degli anni.

In questi giorni a Re Giorgio, Fiorello rimane fedele sempre, dall'alba al tramonto, durante le cinque ore di diretta televisiva quotidiana come nel tempo libero (poco) durante la trasferta festivaliera. Anche la mattina quando corre o va in bici sulla pista ciclabile vista mare che da Sanremo porta a Santo Stefano, Fiore è d’Armani vestito: tute e maglie della linea sportiva EA7 durante lo sport, stile casual di Emporio Armani durante le prove pomeridiane e le conferenze stampa, eleganza sopraffina della linea Giorgio Armani nelle serate.