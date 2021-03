Sanremo 2021, i vestiti di Giovanna Botteri, Serena Rossi e Federica Pellegrini nella serata finale

Ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021. Stasera, sabato 6 marzo, verrà proclamato il vincitore di questa 71esima edizione di una kermesse che nel corso delle serate ha visto alternarsi co-conduttrici sempre diverse accanto ad Amadeus e Fiorello.

Dopo Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti e Barbara Palombelli, per il gran finale è attesa la giornalista Giovanna Botteri che oltre a mettersi in gioco con i padroni di casa, dedicherà un momento al racconto della sua esperienza in questo ultimo anno vissuto in prima linea dalla Cina nei primi mesi della pandemia. Sarebbe dovuta essere presente anche Simona Ventura, ma l’esito positivo del tampone ha fatto saltare la sua partecipazione. Tra gli ospiti di questa sera, anche Serena Rossi e Federica Pellegrini.

I vestiti di Giovanna Botteri, Serena Rossi e Federica Pellegrini a Sanremo 2021

La curiosità del pubblico su coloro che calchano il palco dell’Ariston nella serata finale riguarda anche gli abiti con cui entreranno in scena, specchio di un’eleganza pensata per l’occasione più importante della tv italiana.

Giovanna Botteri ha già messo le cose in chiaro: “Non aspettatevi il tacco 12 e l'abito lungo, è più facile che salga sul palco in mimetica o che parli dietro ad un cartonato”, ha scherzato la giornalista frenando le aspettative di chi già era pronto a immaginarla sfoggiare un inedito abito da sera. Al momento nessuna nota conferma quale stilista abbia firmato il look della giornalista, ma le ipotesi che anche lei come Barbara Palombelli, si sia affidata all’eccelsa sartorialità di Giorgio Armani sono decisamente alte.

E sempre Re Giorgio potrebbe essere stato scelto da Federica Pellegrini e Serena Rossi, entrambe ospiti di una serata che chiude un’edizione all’insegna di una insuperabile eleganza targata made in Italy.