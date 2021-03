Sanremo 2021, i vestiti di Zlatan Ibrahimovic al Festival

Tutte le informazioni sul look del calciatore svedese ospite fisso della kermesse per tutte le serate

Zlatan Ibrahimovic completa la quota blu del Festival di Sanremo 2021. Insieme alla coppia ormai rodatissima composta da Amadeus e Fiorello, il calciatore svedese è presenza fissa sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate che, a detta del conduttore e direttore artistico, daranno modo di scoprire un lato del tutto inedito dell’attaccante milanista. “Un grandissimo campione che appartiene al calcio, un personaggio del calcio strepitoso”, ha detto di lui Amadeus: “Un personaggio da scoprire. È un numero uno, ma è tante cose e lo scoprirete nel corso delle cinque serate”.

Quale protagonista di un palco così in vista, Ibra attrae l’attenzione del pubblico anche per il look sfoggiato durante un’occasione tanto inedita per uno sportivo che, già nell’esordio della kermesse, ha dato sfoggio dello stile firmato Dsquared2, marchio di cui è testimonial.

Sanremo 2021, i vestiti di Zlatan Ibrahimovic sono di Dsquared2

In occasione della prima serata di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovi? ha indossato tre look sartoriali realizzati da Dean e Dan Caten, designers di Dsquared2, per celebrare il campione ma anche la profonda amicizia che li lega: il primo composto da un abito nero con giacca a due bottoni e ricamo bianco personalizzato “IBRA”, il secondo caratterizzato da una giacca con rever con micro cristalli, camicia bianca e papillon nero, il terzo total black con giacca doppio petto con rever e papillon nero. A completare il look un’orchidea bianca all’occhiello e delle scarpe rigorosamente nere.