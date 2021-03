Sanremo 2021: vestiti, stilisti e tutte le informazioni sui look dei protagonisti del Festival

Celebra la musica il Festival di Sanremo, ma l’arte inneggiante al connubio di voci e strumenti non è l’unico perno attorno a cui ruota la giostra mediatica più variegata della tv italiana. L’orecchio sì, ma pure l’occhio vuole la sua parte, e nella rassegna nazionalpopolare per eccellenza, quella bella fetta di soddisfazione lo sguardo attento dei telespettatori la pretende eccome, appagato come vuole essere dall’immagine curatissima dei suoi protagonisti.

E di protagonisti in questa storica 71esima edizione ce ne sono davvero tanti: a partire dai cantanti (26 big e 8 nuove proposte), passando per Amadeus, Fiorello, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e il lungo elenco di donne, ospiti e super ospiti, si racconta variegata la lista dei personaggi attesi sul palco dell’Ariston, fulgida cristalliera per un’esibizione che mai nulla lascia al caso, men che meno l’aspetto.

Sanremo 2021: i vestiti di Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic

Che vestiti indosseranno Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic? Al momento non trapelano anticipazioni sui look che daranno stile all’immagine dei tre uomini presenti nel corso di tutte e cinque le serate (solo il calciatore svedese non dovrebbe esserci mercoledì 3 marzo per via della partita infrasettimanale di campionato tra Milan e Udinese a San Siro). La certezza è che il conduttore e direttore artistico anche quest’anno si è affidato allo stilista Gai Mattiolo per la realizzazione degli abiti che, nel caso di Ibrahimovic, sono firmati da Dsquared2, marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan di cui l’attaccante del Milan è testimonial.

Per quanto riguarda Rosario Fiorello, vista l’eccellente riuscita della precedente esperienza, non si esclude che lo showman sia tornato ad affidarsi a un nome del calibro di Giorgio Armani che ne ha saputo definire l’eleganza con giacche doppiopetto e smoking in velluto.

Sanremo 2021: i “quadri” di Achille Lauro

Un discorso a parte merita Achille Lauro. Nel suo caso, infatti, appare riduttivo parlare di abiti nel confine di un concetto che richiama semplici vesti. Le premesse annunciano spettacolari show: “Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi”, ha promesso il cantante romano che su Instagram alimenta l’attesa scrivendo di “5 anime, 5 quadri, 5 lettere, 5 benedizioni”.

Sanremo 2021: i vestiti di Matilda De Angelis

“Sanremo è importante e deve esserlo anche l'abito. Sto scegliendo ma cerco pure un tocco di ironia. Il vestito deve rispecchiare la mia età”: parola di Matilda De Angelis, presenza femminile nella prima serata del Festival, che a Repubblica si è raccontata a pochi giorni dal debutto su un palco che per definizione mette una certa agitazione a chi è chiamato a calcarlo. “L'importante sono anche le scarpe e io penso solo che morirò precipitando dalle scale del palco. Ahò, d'altronde anche Jennifer Lawrence è caduta sul palco degli Oscar”, ha scherzato l’attrice 26enne, di recente scoperta come un bell'esempio di autenticità contro i canoni estetici imposti da una società che troppo punta sull’immagine. Che vestiti indosserà e quale sia il marchio scelto per il Festival ancora non è dato sapere, ma in passato spesso ha mostrato molta affinità con Prada che pare proprio andare nella direzione di una ricercata eleganza, giovane e impeccabile. Chissà che, anche stavolta, gli abiti non siano del brand milanese.

Sanremo 2021: i vestiti di Elodie

Grande l’attesa per Elodie che può solo superare se stessa dopo la riuscita di un’immagine pressoché perfetta nella edizione scorsa di Sanremo. Allora la 30enne romana si è affidata alla maestria di un brand come Versace sfoggiando una rassegna di abiti che hanno consegnato alla storia del Festival un look curato nei minimi dettagli dalla sua stylist Ramona Tabita. E sempre Versace era firmato l’abito luccicante come un gioiello proibitivo indossato nell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Se anche stavolta sarà l’amica Donatella ad aver pensato ai suoi outfit, il risultato dell’immagine non può che pensarsi ineccepibile.

Sanremo 2021: i vestiti di Vittoria Ceretti

Metabolizzato il forfait di Naomi Campbell, il pubblico di Sanremo trova un’altra modella a rappresentare il settore sul palco dell’Ariston. “Super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”: così Amadeus ha presentato Vittoria Ceretti, 22enne bresciana al suo fianco nella serata di giovedì. Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; e ancora Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce e Gabbana: sono tante le griffe che hanno affidato alla slanciata fisicità di Vittoria Ceretti l’interpretazione delle loro creazioni, in passerella come nelle varie campagne pubblicitarie. I pronostici su chi abbia firmato gli abiti dell’occasione sanremese sembrano, perciò, tutti probabili, per quanto negli ultimi post Instagram figuri come testimonial di Louis Vuitton e Alberta Ferretti. Un indizio?

Sanremo 2021: i vestiti di Barbara Palombelli

Venerdì, giorno della finale delle Nuove Proposte, la parte femminile della conduzione è affidata a Barbara Palombelli. Uno stile semplice, ma ricercato e comunque sempre consono al contesto dei programmi televisivi di cui è timoniera quello della giornalista Mediaset che sarà interessante scoprire in un’elegante versione primadonna decisamente inedita. Il pubblico resti in attesa: per ora nulla filtra sullo stilista che valorizzerà la sua immagine con opportune creazioni. Di certo c’è solo che Barbara Palombelli si esibirà con un valzer insieme a Fiorello e tanto basta per immaginare uno spettacolo imperdibile.

Sanremo 2021: i vestiti di Simona Ventura

Ultima, ma non ultima Simona Ventura che torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dall’edizione che la vide conduttrice e che, per una curiosa coincidenza, si tiene esattamente nelle stesse date di allora, dal 2 al 6 marzo. La conduttrice ha confermato la sua presenza nella serata conclusiva dell’evento: “Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi”, ha scritto sui social dove alimenta l’attesa dei follower sui look che sfoggerà rinfrescando loro la memoria con quelli più iconici. Nel 2004 il sodalizio tra Dolce e Gabbana e Simona Ventura raggiunse il picco proprio nelle serate del Festival, con abiti che fecero di strass, paillettes e gioielli vistosi il contrassegno dello ‘stile Ventura’. Quest’anno la conduttrice si è affidata allo stylist Nicolò Cerioni, lo stesso che cura i look dei Maneskin, di Orietta Berti e di Achille Lauro: quali abiti avrà pensato per lei è ancora tutto da vedere.

Sanremo 2021, ospiti e cantanti già vestiti per l'esibizione: le regole anti-Covid

L’edizione di Sanremo 2021 che prende il via il 2 marzo è già nella storia per un’organizzazione che doverosamente ha tenuto ben presente il rigido rispetto delle regole anti-Covid, le stesse che vigeranno per tutta la sua durata. Nel severo protocollo - che prevede, tra le tante misure, mascherina FFp2 per tutti (chirurgiche solo per gli artisti nell'ultimo passaggio prima dell'ingresso sul palco per non rovinare il trucco) con aggiunta di schermo facciale quando microfonisti, truccatori, parrucchieri e sarti dovranno interagire a distanza ravvicinata, sanificazione delle mani con apposito gel all'ingresso in teatro, distanza di due metri sul palco - è anche specificato che ospiti e cantanti arriveranno già vestiti per l'esibizione. Tra le 75 pagine in cui la Rai ha messo nero su bianco le regole per blindare l'Ariston è anche precisato come la consegna dei fiori e dei premi "potrà essere effettuata tramite un carrello di scena opportunamente realizzato e igienizzato dopo ogni utilizzo".