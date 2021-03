Sanremo 2021, i vestiti di Vittoria Ceretti nella terza serata

Vittoria Ceretti è la conduttrice che affianca Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo 2021. Metabolizzato il forfait di Naomi Campbell, il direttore artistico della kermesse ha spiegato di aver voluto sul palco dell’Ariston la 22enne bresciana in quanto “super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe e musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.

Un’esperienza nuova per la giovane modella che, nonostante sia abituata ad eventi di ampia portata, non ha nascosto una certa emozione all’idea di presenziare a un evento come la kermesse sanremese dove non si limiterà a sfilare, ma potrà raccontarsi e far conoscere la sua storia. “Lo scalone mi intimorisce un po’. Una volta sceso, sarà tutto più semplice”, ha raccontato alla vigilia del debutto in un’intervista a Vogue: “Penso che sia interessante soprattutto adesso, in un mondo sempre più digitalizzato, perché mantiene vivi l’empatia e il contatto. Per me è un onore essere uno dei volti di questa edizione del Festival, soprattutto in un momento così difficile per il nostro Paese”.

I vestiti di Vittoria Ceretti a Sanremo 2021

Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; e ancora Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce e Gabbana: sono tante le griffe che hanno affidato alla slanciata fisicità di Vittoria Ceretti l’interpretazione delle loro creazioni, in passerella come nelle varie campagne pubblicitarie. I pronostici su chi abbia firmato gli abiti dell’occasione sanremese sembrano, perciò, tutti probabili, ma al momento nulla di certo trapela a riguardo. Un indizio potrebbe ritrovarsi nelle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera: “Sto facendo varie prove, saranno più stilisti”, ha affermato riferendosi agli outfit della serata: “Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti, a partire da Dolce e Gabbana e Armani che sono stati i primi a credere in me”.

Chi è Vittoria Ceretti

Classe 1998, Vittoria Ceretti lavora con i più grandi designer e i più famosi fotografi da quando ha 14 anni. A giugno scorso ha sposato il fidanzato Matteo Milleri, deejay e membro del gruppo Tale of Us: “Avevamo deciso di sposarci a ottobre 2020, quando - pensavamo - la pandemia sarebbe terminata. Poi però a Ibiza, quest’estate, abbiamo deciso di accelerare i tempi: lui mi ha portato a visitare la chiesa di Es Cubelles. A me è piaciuta e abbiamo deciso di sposarci subito, anche se sfortunatamente senza le nostre famiglie e gli amici. È stata una cerimonia intima, soltanto i testimoni erano presenti”, ha raccontato la modella.

Dal prestigioso palco dell’Ariston Vittoria Ceretti si impegna a mandare un messaggio di positività: “Sono una giovane donna che ha avuto una carriera importante ma impegnativa, fatta anche di sacrifici e tenacia. Ho accettato l’invito a Sanremo anche perché tutte le co-conduttrici sono donne meravigliose, che si sono imposte con il loro lavoro. Trovo che sia un incoraggiamento positivo per tutte le ragazze”.