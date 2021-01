Sanremo 2021, Fedez 'spoilera' la canzone sui social: ora rischia la squalifica (VIDEO)

Fedez spoilera la canzone di Sanremo 2021. In serata, il rapper ha postato sui social un estratto di Chiamami Per Nome, il brano con con cui dal 2 al 6 marzo gareggerà alla kermesse canora al fianco di Francesca Michielin. Ora il duo, stando al regolamento, è a rischio espulsione. La decisione è al vaglio: "I vertici della Rai e la direzione del Festival – fa sapere una nota Ansa – si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni".

La svista è di quelle clamorose. Il cantante ha condiviso su Instagram alcuni video in cui si immortalava insieme alla collega in occasione delle prove canore. Le prime clip sono senza audio, dunque non compromettenti, ma nell'ultima si può ascoltare un inciso che sembra essere proprio quello di Chiamami Per Nome. Inutile dire che la notizia ha fatto presto il giro della rete, nonostante il malcapitato si sia affrettatto a rimuovere le immagini dopo pochi secondi. Com'è noto infatti, in base al regolamento del Festival, i pezzi in gara devono risultare inediti fino alla presentazione sul palco del Teatro Ariston. Ad Amadeus - conduttore e direttore artistico già alle prese con i problemi di allestimento dell'evento dovuti all'emergenza coronavirus - l'ardua sentenza.

In basso, il video della canzone di Sanremo 'spoilerata' da Fedez