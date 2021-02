Chi è Vittoria Ceretti, co-conduttrice di Sanremo 2021 (nel giorno del presunto forfait di Naomi Campbell)

Vittoria Ceretti a Sanremo 2021. Un nuovo volto femminile calcherà il palco dall'Ariston, lo annuncia il direttore artistico di Sanremo 2021 Amadeus: "Super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021". Quest'ultima dichiarazione del conduttore su "una delle cinque serate di Sanremo 2021" sembra avvalorare i rumors che circolano da questa mattina sul possibile forfait di Naomi Campbell. L'unica serata rimasta senza coconduttrice, in teoria, era infatti la serata finale. Perché dunque parlare più genericamente di una delle serate? Forse perché non è più certo il cast di un'altra serata, vocifera qualcuno. Ovvero la serata d'esordio.

Chi è Vittoria Ceretti, pronta per Sanremo 2021

Classe 1998, bresciana, Vittoria ha all'attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come: Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy. Ma siamo certi che la falcata più emozionante sia stata per lei quella fatta oggi per raggiungere l'altare.

Quasi un milione di follower su Instagram, è sposata. Il fortunato è Matteo Milleri, co-fondatore nel 2009 dei Tale of Us, noto duo di deejay.

Perché Naomi Campbell è a rischio

A mettere a rischio l'arrivo a Sanremo di Naomi - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbe l'attenzione all'andamento dei contagi da coronavirus con la conseguente possibile difficoltà a viaggiare per far rientro in Usa. L'attenzione di Naomi a virus e infezioni è nota al livello globale, tanto che la routine aeroportuale della 'pantera nera' delle passerelle (con la pulizia meticolosa con salviette disinfetanti del suo posto in business class) è conosciuta in tutto il mondo, grazie ai video che lei stessa posta sui social da tempi non sospetti.

Un video pubblicato sul suo canale Youtube l'11 luglio del 2019, quindi ben prima dell'arrivo della pandemia di Covid, mostra Naomi acquistare in aeroporto tutto il necessario per un viaggio confortevole, comprese delle salviettine disinfettanti, con cui, una volta salita a bordo, pulisce ogni angolo del suo posto in business class, dopo aver indossato guanti in lattice: dallo schermo del televisore al telecomando, dal poggiatesta ai braccioli della poltrona, dal tavolino pieghevole alle pareti di separazione con gli alloggi degli altri passeggeri: non c'è superficie che rimanga senza un passaggio delle sue salviette disinfettanti. Il video ha avuto una grande diffusione da quando si è cominciato a parlare di coronavirus in tutto il mondo, raggiungendo i 2,2 milioni di visualizzazioni, molte di più degli altri video postati dalla star.

A fine marzo 2020, poi, un altro post della top model aveva fatto il giro del mondo, attirando un'attenzione particolare in Italia. "Ascolta America, ascolta", aveva scritto la celebre modella su Instagram, invitando gli allora Stati Uniti di Donald Trump, che ancora faticavano ad adottare misure drastiche, a prendere esempio dalla linea dura adottata dall'Italia ed aveva pubblicato un video con gli ammonimenti più duri degli amministratori locali italiani di varie regioni nei confronti di chi non rispettava le regole della quarantena. Nel video, confezionato con tanto di sottotitoli in inglese, appariva in prima linea il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che metteva in guardia: "Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme!".