Dopo Sanremo, è Willie Peyote show sui social. Il cantante sfotte (anche) Barbara d'Urso

All'indomani del Festival di Sanremo, è cominciato il Willie Peyote Show. Da questa mattina Twitter è un coarcevo di dichiarazioni beffarde del cantante, che ha dispensato freddure su colleghi di paloscenico e non solo. L'ultima in ordine di tempo riguarda la povera Barbara d'Urso: povera dal momento che la conduttrice non ha compreso la canzone dell'artista torinese, l'ha condivisa con entusiasmo, per poi ritrovarsi schernita su Instagram dal diretto interessato. E non è andata meglio a Francesco Renga, Aiello ed Ermal Meta, anch'essi nel mirino.

Eppure Peyote si era fatto capire benissimo già prima di approdare all'Ariston. "Il polverone è un mio obiettivo", aveva precisato nell'introdurre il suo brano, Mai dire Mai (La Locura), classificatosi sesto. "Non mi nascondo. Ci vuole poco a triggerare la gente, il gioco era quello: è un troll e ho colto nel segno". E così è stato: oggi i social sono eco dei suoi eccessi, Willie è nell'hype, per dirla con parole sue.

"Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype", canta, appunto, Peyote. E la 'distratta' Barbarella ha interpretato male il testo, traducendo 'hype' con 'live' ed immortalandosi mentre canticchia il brano in citazione del suo 'Live - Non è la d'Urso'. Poco dopo, Willie ha ricondiviso la Stories di d'Urso: "La famosa comprensione del testo". Poi, non contento, ha ribadito lo scherno questa mattina in conferenza stampa: "Ieri sera ho visto la d’Urso che condivideva il mio pezzo. È evidente che non lo abbiano capito". Che Willie non abbia particolare simpatia per la tv generalista, poi, è stato chiaro questa mattina, quando ha confidato di essere in cerca di una scusa per non presenziare a Domenica In.

Sotto tiro, in occasione di una delle ultime interviste rilasciate, anche i colleghi Francesco Renga, Ermal Meta e Aiello. Nel caso del primo, l'osservazione è stata "Era uno dei rappresentanti della bella vocalità italiana, ma questa sera ha ca*ato sul microfono, ti dico solo che sembrava Aiello". Del secondo, invece, ha criticato la ruffianeria: "Ermal il primo posto non se lo meritava per niente - ha detto a proposito della serata cover, in onda mercoledì - Ha cantato Caruso nel giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è stata una scelta molto ruffiana. Canta molto bene sì, ma allora Annalisa a confronto è il vulcano dell'Etna".

A difendere il primo, Renga, è scesa in campo Ambra Angiolini, sua ex compagna, che si è adattata al tone of voice dell'antagonista e ha replicato "Quello che esce dalla sua bocca è l'unica cosa che puzza". Il secondo, invece, si è difeso da solo: "Caro Willie, voglio farti un dispetto e dirti quello che penso, ovvero che penso che tu sia bravo, ma certe cose potevi dirmele di persona". Pare infatti che i due si siano incrociati in corridoio proprio durante la serata di ieri, ma non sia scattato alcun dissing vis a vis.

Del resto, lo stesso approdo di Peyote al festival era stato accompagnato da succose polemiche rituali e preliminari. Nella Locura - dove la seconda parte del titolo è un omaggio alla serie tv cult 'Boris' - Willie critica l'approccio alla cultura e alla politica nel nostro Paese. "L’obiettivo della musica che faccio - ha dichiarato - è sempre quello di cercare di sviluppare una discussione intorno alle cose che dico. La canzone non è una sfilza di insulti e frecciatine che ho lanciato ai miei colleghi, è un discorso sulla musica, su come la percepiamo e la viviamo, anche all’interno di noi addetti ai lavori". Ed infatti sfotteva, ancor prima di metter piede sul palco, "le brutte intenzioni" di Morgan e Bugo. Chi ben comincia.