Willie Peyote a Sanremo 2021 con 'Mai dire mai (la locura)': chi è , canzone e cosa c'è da sapere

Willie Peyote è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Mai dire mai (la locura)'. Per lui è la prima volta all'Ariston.

Nella canzone 'Mai dire mai (la locura)' - dove la seconda parte del titolo è un omaggio alla serie tv cult 'Boris' - Willie Peyote critica l'approccio alla cultura e alla politica nel nostro Paese. Cita "le brutte intenzioni" di Morgan e canta piccato: "Riapriamo gli stadi ma non teatri né live".

Chi è Willie Peyote, a Sanremo 2021 con 'Mai dire mai (la locura)'

Rapper e cantautore torinese, con 5 album all'attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l'energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d'autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un'ironia tagliente e divertente. Per la prima volta al Festival, arriva dopo un anno di grandi soddisfazioni e la pubblicazione del suo ultimo disco 'Iodegradabile', che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia (album da cui sono stati estratti i singoli 'La tua futura ex moglie' certificato disco d'oro con ottimi risultati sia in digitale - oltre 10 milioni di stream - che in radio, 'Quando nessuno ti vede' e 'Semaforo') e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae Shaggy 'Algoritmo' (tra i più programmati dalle radio questa estate). Il rapper ha chiuso questo 2020 con l'uscita del brano inedito 'La depressione è un periodo dell'anno', una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell'accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.