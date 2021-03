Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic torna all’Ariston: la carriera e l’amore con Helena Seger

Zlatan Ibrahimovic è uno dei personaggi più discussi di questo Sanremo 2021. Ospite fisso, al suo esordio durante la prima serata si è fatto notare, per poi “scomparire” mercoledì sera, in concomitanza con il turno infrasettimanale di Serie A che ha visto scendere il campo il Milan contro l’Udinese. Il centravanti rossonero non ha giocato ma ha voluto essere vicino ai suoi compagni di squadra, sostenendoli dalla tribuna. La sua presenza è invece garantita per la serata di stasera, quella tradizionale dedicata ai duetti.

“Ho voluto Ibra perché è speciale”, ha spiegato Amadeus a chi gli chiedeva il perché di una scelta quantomeno fuori dal comune, anche se da anni grandi protagonisti del mondo dello sport sono saliti all’Ariston. “Volevo portare sul palco un altro campione che avesse qualcosa da raccontare per un vissuto importante e mi è venuto in mente Ibrahimovic”.

Chi è Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan ospite a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic nasce a Malmö, in Svezia, il 3 ottobre 1982, figlio di immigrati jugoslavi che si separano quando lui ha due anni. Il piccolo Ibra cresce in un ambiente difficile. È considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, più volte candidato al FIFA World Player of the Year/The Best FIFA Men's Player, all'UEFA Best Player in Europe Award, al Pallone d'oro/Pallone d'oro FIFA, mentre ha vinto il Golden Foot nel 2012, il FIFA Puskás Award nel 2013, il premio come calciatore svedese dell'anno in 12 occasioni e per quattro volte il titolo di sportivo svedese dell'anno (2008, 2010, 2013 e 2015).

La sua vita calcistica da professionista comincia proprio nel Malmö, la squadra della sua città di nascita, dove realizza i primi gol nella massima serie svedese. Nel 2001 viene acquistato circa 7,8 milioni di euro dall’Ajax (l’acquisto più costoso della storia del club), con il quale fa l'esordio nelle competizioni europee e conquista i primi trofei. Poi nel 2004 arriva in Italia per indossare la maglia bianconera nella Juventus, per poi passare due anni dopo all’Inter. Nel 2009 lascia la Serie A e approda al Barcellona. Un anno dopo viene ceduto al Milan in prestito, con l'opzione di acquisto a 24 milioni di euro alla fine della stagione. Due anni dopo vola al Paris Saint-Germain, poi è la volta del Regno Unito, dove veste la maglia del Manchester Utd, nel 2016. Nella primavera 2017 un grave infortunio lo costringe a restare fermo per diversi mesi, poi nel 2018 viene ingaggiato dai Los Angeles Galaxy. Il 27 dicembre 2019 il Milan annuncia di aver aver trovato un accordo con il calciatore per un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; l’intesa viene formalizzata il 2 gennaio 2020.

Ibrahimovic ha esordito con la Nazionale svedese nel 2001, dopo aver giocato quattro partite con la Under-19. Un rapporto tumultuoso quello di Ibra con la Svezia. Nel 2010, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, il calciatore annuncia il suo ritiro dalla Nazionale, salvo ripensarci qualche mese. Qualche anno dopo, nel 2016, dopo il campionato d’Europa in cui la Svezia ottiene un solo punto nelle tre partite del girone, Ibra annuncia ancora una volta il proprio ritiro.

Ibrahimovic e l’amore con Helena Seger

Zlatan Ibrahimovic è legato dal 2001 all’ex modella Helena Seger (ha undici anni più di lui). La coppia ha avuto due figli, Maximiliam (nato nel 2006) e Vincent (nato nel 2008). Riservatissimi, difficilmente in questi vent’anni e più di relazione si sono visti circolare gossip su di loro.

Helena Seger non rilascia quasi mai interviste. Ha un carattere molto forte ed è molto determinata: caratteristiche essenziali per poter stare con un personaggio larger than life come Ibrahimovic. Gelosa della propria indipendenza, Helena Seger finora non ha mai voluto sposare il calciatore, nonostante un legale pluridecennale e la nascita dei due figli. Dopo aver seguito il marito in giro per il mondo durante i suoi spostamenti, dall’Olanda a Los Angeles, attualmente Helena Sager vive in Svezia insieme ai due figli avuti dal calciatore.

Ibrahimovic a Sanremo con Mihajlovic

Il calciatore accoglierà sul palco dell’Ariston Sinisa Mihajlovic. Insieme duetteranno sulle note di "Io vagabondo" dei Nomadi.

“Io e Ibra canteremo: due zingari sul palcoscenico. Per fortuna non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare”, aveva anticipato nelle scorse settimane l'allenatore del Bologna: “Zlatan è un po' meglio di me a ballare, ma pure lui a cantare... Male male. Voi italiani avete una grande musica”.