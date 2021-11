Sanremo 2022, Fiorello NON ci sarà?

Un mese fa Amadeus annunciava la presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2022. "Non potrei farlo senza di lui", confessava il conduttore nonché direttore artistico, alla sua 3a kermesse musicale consecutiva. Peccato che Rosario Fiorello parrebbe aver declinato l'invito.

Niente Rosario?

Secondo quanto riportato da TPI, Fiorello potrebbe prendere parte ad un'unica serata, evitando di presenziare per tutto il Festival come accaduto nei due anni passati. “Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo”. Da parte sua, lo showman tace. Non un'intervista, non una dichiarazione qualsiasi, un post social. Il suo ultimo tweet risale addirittura al 2017. Fiorello non parla da mesi e risulta difficile immaginare un cambio di rotta rispetto a quanto annunciato a fine Festival 2020.

Le parole di Fiorello

Stanco delle critiche ricevute ed arrivato esausto al termine di uno show realizzato in piena pandemia, con la platea dell'Ariston deserta e la città dei fiori blindata, Fiorello fu chiaro e definitivo: "Io credo sinceramente di aver dato. Sto in giro da più di trent’anni, e quando faccio uno spettacolo deve passare qualche anno tra un programma e l’altro. A Sanremo ho dato parecchio, ho fatto Baglioni e i due Amadeus. Se avrò la fortuna di arrivare ai settant’anni, se ne parlerà allora. Ma forse a settant’anni non ci verrò nemmeno".

Va detto che anche Amadeus, al termine dello scorso Festival, disse di no ad una sua terza immediata conduzione, per poi tornare sui propri passi, cambiare idea e accettare la sfida. Il conduttore dei Soliti Ignoti sarà riuscito a convincere l'amico di sempre a fare altrettanto? 91 giorni al via di Sanremo 2022. 91 giorni per riuscire nell'impresa.