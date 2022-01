Achille Lauro a Sanremo 2022 con 'Domenica': canzone, testo e significato

Achille Lauro è tra i 25 cantanti di Sanremo 2022 con 'Domenica'. Da super ospite a big in gara, Lauro torna a Sanremo dopo le performance da guest star della scorsa edizione. E' il terzo Festival per lui, che si è sempre posizionato a metà classifica prima con 'Rolls Royce' e poi con 'Me ne frego', ottenendo comunque uno straordinario successo che lo ha consacrato come re del glam rock italiano.

In gara con 'Domenica', un brano divertente e spensierato, scritto insieme a Manzari e Davide Petrella, che parla di donne e vita. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà l'Harlem Gospel Choir, tra i cori gospel più famosi al mondo. La canzone farà parte di 'Lauro Achille Idol Superstar', nuova edizione del suo ultimo album che conterà sette nuovi pezzi e uscirà dopo Sanremo.

Achille Lauro a Sanremo 2022 con 'Domenica': testo

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock 'n' roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L'amore è un'overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin' Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice "come osi"

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni