Aka 7even a Sanremo 2022 con 'Perfetta così': canzone, testo e significato

Aka 7even a Sanremo 2022 con 'Perfetta così'. Prima volta all'Ariston per il rapper di Vico Equense che ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad Amici, nel 2020, spopolando la scorsa estate con la hit 'Loca'. Il suo esordio, però, risale al 2017 in un altro talent, X Factor, dove venne eliminato alle fasi iniziali.

La canzone con cui è in gara, tra i 25 Big della 72esima edizione del Festival, è dedicata a tutte le donne che si sentono fragili. Aka 7even, che l'ha scritta, si rivolge a una di loro, consigliandole di ritrovare la forza perché in lei non c'è niente di sbagliato, neanche i difetti.

Aka 7even a Sanremo 2022 con 'Perfetta così': testo

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c'è il tuo profumo

Su di te c'è il mio respiro