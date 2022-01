Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid: l’annuncio

A due settimane dall’esordio del Festival di Sanremo 2022, arriva l’annuncio della positività al Covid di uno dei cantanti in gara, Aka7even. Il cantante 21enne ex protagonista di ‘Amici di Maria De Filippi lo ha annunciato sui social rassicurando sulle buone condizioni di salute: “Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto”.

La 72esima edizione della kermesse canora più attesa dell’anno inizierà martedì 1° febbraio e Aka7even potrebbe avere tutto il tempo per negativizzarsi ed essere presente sul palco del Teatro Ariston con il brano Perfetta così. Riguardo alla delicata situazione attuale che espone ai rischi di positività, Amadeus ha precisato che se uno o più artisti non potessero presenziare perché positivi al Covid, resterebbero in gara e andrebbe in onda l'esibizione fatta in prova.