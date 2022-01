Amadeus conferma la presenza di Fiorello al Festival: al Tg1 l’esilarante sketch

Ora è davvero ufficiale: Fiorello sarà al Festival di Sanremo. La conferma è arrivata poco fa in diretta al Tg 1 dallo stesso Amadeus, protagonista di un video che ha finalmente accertato la presenza del suo amico e compagno di avventura nell’ormai celebre stanza numero 407 dell’hotel che, nei giorni scorsi, era ancora vuota.

Dopo l’ennesimo tentativo del conduttore, ecco che la porta è stata finalmente aperta da Fiorello, con indosso un accappatoio e dei bigodini in testa. “È un mese che ti cerco, che ti aspetto… Sono felice che tu sia qui!” ha detto Ama; “Ma cosa inquadri? Vai ché mi devo preparare per l’inaugurazione di una serra” ha replicato ironico lo showman nel divertente sketch che ha preceduto le dichiarazioni di Amadeus ai microfoni del Tg.

“È stata una liberazione… Ora può iniziare il Festival di Sanremo” ha commentato felice il conduttore che si è definito un “martello pneumatico” nel convincere l’amico a presenziare ancora una volta con lui sul palco dell’Ariston come nelle precedenti due edizioni. Cosa farà Fiorello nel corso della kermesse? Sarà un’assoluta sorpresa anche per lo stesso Amadeus: “Non so niente, davvero, non so cosa farà e questo mi piace molto. Non so cosa potrà succedere…” ha affermato il conduttore, certo ormai che comunque potrà contare sulle doti d’improvvisazione di un talento del calibro del suo Fiore.