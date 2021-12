Amadeus rompe il silenzio su Fiorello a Sanremo

Mentre i nomi dei Big in gara sono stati svelati (in anticipo), ancora nessun annuncio, tantomeno indiscrezione, su chi affiancherà Amadeus alla conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma all'Ariston dal 1 al 5 febbraio. Il nodo principale da sciogliere è la presenza di Fiorello, negli ultimi due anni sul palco accanto all'amico per trainare la kermesse verso il successo. E così è sempre stato.

Quest'anno, però, lo showman siciliano potrebbe non esserci. Amadeus ha risposto così, durante la conferenza di Sanremo Giovani, a chi ha chiesto delucidazioni sulla presenza di 'Ciuri': "Lo scorso anno Fiorello ha fatto il suo show davanti a una platea vuota conducendo per più di 5 ore uno spettacolo, da solo e senza pubblico. Mi auguro che si sia anche in questa edizione. Spero ci sia ma non ne abbiamo parlato, di solito ne parlo con lui 20 giorni prima dell'inizio del Festival". Amadeus, dunque, non si sbilancia, ma il tempo stringe e considerando l'anticipo con cui quest'anno Sanremo va in scena, dopo le festività natalizie potrebbero svelare più di qualche nome oltre alla partecipazione di Fiorello.

Ultimo Festival per Amadeus?

Alla fine della passata edizione, Amadeus aveva assicurato che quelli per lui sarebbero stati i titoli di coda. Invece eccolo al timone del terzo Festival consecutivo: "Da interista amo le triplette e per me tre è il numero perfetto". Stavolta è più cauto nella risposta: "Se questo sarà il mio ultimo Sanremo? Non lo dico più. L'ho annunciato già altre volte e poi il Festival l'ho rifatto ancora".

I Big saranno 25

Tra le novità svelate da Amadeus, invece, la lista dei Big che si allunga. Ad aggiungersi ai 22 cantanti già annunciati non saranno solo i primi due classificati di Sanremo Giovani, come inizialmente previsto, ma tutto il podio. Il cast, dunque, verrà ampliato ad un totale di 25 artisti.