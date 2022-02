Sanremo 2022, i vestiti di Amadeus al Festival

Per il terzo anno consecutivo a Sanremo, Amadeus porta sul palco dell’Ariston uno stile che ormai è di casa al teatro ligure, centro gravitazionale dello spettacolo internazionale nelle cinque serate colme di musica, ma pure di personali interpretazioni del concetto di eleganza. Anche stavolta nei diversi appuntamenti lo showman è affiancato da co-conduttrici diverse, valorizzate da abiti pensati per restare impressi nel pubblico: accanto a loro, il timoniere dello show è chiamato a figurare ancora, anche per merito delle giacche diventate segno distintivo della sua immagine.

I vestiti di Amadeus a Sanremo 2022

Come negli anni precedenti, i vestiti che Amadeus indossa a Sanremo 2022 sono di Gai Mattiolo che ha realizzato per lui abiti esclusivi tutti contraddistinti da un taglio classico e rifiniti a mano. La conferma del designer è stata segnalata prima dalla moglie del conduttore Giovanna Civitillo sui social e poi dallo stesso stilista che ha diffuso i bozzetti per alcuni degli smoking disegnati per lui, venti in tutto: tra loro saranno dieci quelli scelti per le cinque serate del Festival. Rispetto agli anni scorsi, Mattiolo ha spiegato che gli smoking saranno meno damascati e più colorati con ricami di cristalli. A completare il suo look, gemelli Damiani.

Amadeus daltonico: "I vestiti li faccio scegliere a mia moglie"

Piccola curiosità su Amadeus: gli affezionati fan del 59enne ravennate, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani avranno notato come la sua tendenza cromatica sia sempre piuttosto limitata al bianco, al blu, ai colori scuri. Lungi dall’essere dettata dai gusti personali in fatto di abbigliamento, la scarsa varietà di colori è dovuta al suo essere daltonico, motivo per cui si affida alla moglie Giovanna Civitillo che anche in questo frangente è preziosa consigliera.

“Ho scelto i tessuti. I vestiti li faccio scegliere a mia moglie perché sono anche un po’ daltonico, infatti vesto sempre di nero e di blu” ha confidato a dicembre scorso a Rtl parlando del look sanremese: “Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastello mi incasinano un po’”. E ancora: “Indosserò due abiti a sera” ha anticipato, lasciando che l’attesa sia soddisfatta a partire dalla serata del 1° febbraio.