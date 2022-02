Sanremo 2022, Amadeus in lacrime sul palco

Emozionato come fosse la prima volta, Amadeus ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston nella prima serata con gli occhi pieni di lacrime. “Sono commosso, sarà l’età…” ha detto al pubblico tornato in sala dopo l'assenza dell'anno scorso, che a lui ha tributato un grande applauso. “Ringrazio tutti per il lavoro fantastico” ha aggiunto, riservando un altro grazie alla presidente della Rai Marinella Soldi ed elogiando il lavoro di Castelli per la scenografia.

Che gioia rivedere il pubblico in sala ?#Sanremo2022 pic.twitter.com/bGOV9MbhpS — Rai1 (@RaiUno) February 1, 2022