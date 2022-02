Ascolti tv, Amadeus sempre più su: 11 milioni di spettatori per la serata cover

Inarrestabile Amadeus. Gli ascolti della serata cover di ieri, venerdì 4 febbraio, sono ancora più alti rispetto ai record registrati nei giorni scorsi. Si vola a 11.378.000 telespettatori per un totale del 60,5% di share. Numeri clamorosi, che non si vedevano dagli Anni Novanta e che aprono legittime domande sulla possibilità di un quarto festival per Amadeus, che questa sera condurrà la finalissima.

Il picco della serata in valori assoluti arriva alle 22.15, quando gli spettatori sono ben 16.388.000. In quel momento sul palco di cono Loredana Bertè e Achille Lauro ad interpretate il brano "Bellissima". Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:29 alle 23:39 è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18%, mentre la seconda parte dalle 23:44 alle 1:41 è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54%.