Beppe Vessicchio è guarito dal Covid: "Sarò al Festival"

Dopo la notizia che è circolata venerdì in merito alla positività al Covid del maestro Peppe Vessicchio che ha messo in dubbio la sua partecipazione al Festival, oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà Sanremo. "Ci Sarò!" ha assicurato uno dei volti storici del Festival che dirigerà le Vibrazioni in gara con "Tantissimo".

Vessicchio aveva raccontato di essere risultato positivo mma senza grandi sintomi e, perciò, di aver mandato un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. "Quest'anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell'anno scorso" aveva commentato: "Hanno avuto già diversi casi nell'orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso", ha concluso. Una fiducia che adesso è stata fortunatamente ripagata.