Vessicchio positivo, Sanremo a rischio ma per Alexa è "Presidente della Repubblica"

‘Dirige’ il Quirinale… Beppe Vessicchio. Il nome del direttore d’orchestra tra poco risuonerà nuovamente all’interno del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo, nel frattempo però è stato ‘annunciato’ anche nell’aula del Parlamento. Non solo ha ottenuto dei voti durante le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, ma è anche il candidato ideale scelto da ‘Alexa’, l'assistente personale intelligente di casa Amazon. Da giorni alla domanda “Alexa scegli il presidente della Repubblica”, l’assistente risponde con il nome di Vessicchio. La motivazione? Giusta e corretta in linea generale: "Direi una persona che sa mettere d'accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d'orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio”.

Una piccola curiosità che si inserisce nel lungo dibattito politico innescato tra i partiti per la scelta del nuovo presidente della Repubblica, ma che ha già scatenato tanti commenti visto che il personaggio è molto amato e apprezzato. Lo stesso Vessicchio si è lasciato andare a qualche battuta a commento della notizia. "È da lunedì - ha detto in un'intervista con l'agenzia Adnkronos - che mi arrivano messaggi e video con la risposta di Alexa. Io l'ho mandato anche a Luciana Littizzetto, perché lei già domenica aveva scherzato sul fatto che metto d'accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire. Hanno approfittato secondo me anche dell'attesa del festival di Sanremo".

"Mi ricordo sempre quel film dove uno si ritrova a fare il presidente per caso - continua Vessicchio - Comunque dovessi andare al Quirinale, come prima cosa cercherei di far fare pace a tutti. C'è un'aria tossica in giro, data dalla paura e dall'incertezza. Bisogna tornare ad essere fiduciosi". Vessicchio in questi giorni è a casa perché positivo al Covid. Lo aspetta una prova importante, quella del Festival di Sanremo che comincerà martedì 1 Febbraio. “Ho dovuto mandare un sostituto – ha spiegato - a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Ho ancora un po' di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo".

Chissà se stando a casa avrà seguito lo spoglio delle votazioni che negli ultimi giorni stanno animando la politica nazionale. Il suo nome è risuonato nell’Aula del Parlamento nei giorni scorsi: ha raccolto qualche voto come papabile presidente della Repubblica in un momento in cui i parlamentari, senza alcuna indicazione sulle candidature da avanzare, scrivevano anche nomi improponibili. Poi, ovviamente, letti in Aula. Sono trascorsi giorni, la situazione all’interno dei partiti di centrodestra e centrosinistra non appare di certo più chiara, eppure per Alexa c’è già un vincitore.