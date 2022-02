Blanco e Mahmood: il video di "Brividi" è un inno alla libertà d'amare

L'amore è un linguaggio universale, l'amore unisce, l'amore fa sognare, l'amore fa venire i brividi. Lo sanno Mahmood e Blanco che sul palco di Sanremo hanno portato le loro storie, i loro dolori, le loro emozioni. Brividi, questo il titolo del brano, è già un successo perché racconta, come nessuno aveva ancora mai fatto sul palco dell'Ariston, l'amore. Incredibile da dire, quante sono state le ballate d'amore eseguite sul palco nel corso di 72 edizioni? È facile perdere il conto, ma Blanco e Mahmood hanno creato qualcosa di diverso, e il pubblico lo ha capito. Lo ha capito ancora prima di vedere il videoclip in cui le storie narrate sono accompagnate dalle immagini.

L'amore guarda al di là del sesso e non c'è modo migliore per renderlo ancora più evidente se non metterli a confronto e dimostrare che non c'è bisogno di alcun confronto. Il video potrebbe essere inteso come un coming out per Mahmood, ma se lo stesso artista non ha mai sentito l'esigenza di renderlo noto a chiare parole, non spetta a noi questo compito, certo è che nell'ultimo anno è stato sempre più attivo e attento alle battaglie LGBT.

Sono gli stessi artisti a sottolineare quanto l'amore trascenda dai limiti, Mahmood in particolare ha spiegato: "In Brividi due ragazzi, appartenenti a due generazioni, amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori - la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova - e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé. La visione romantica (“Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti”) e quella più concreta e passionale (“tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”) dell’amore sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà".

"Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. È un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti, soprattutto l’amore, ci rendono fragili e felici nello stesso momento" ha aggiunto Blanco.

Qui sotto il video di Brividi