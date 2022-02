Blanco e Mahmood improvvisano un concerto sul balcone dell'hotel: il video

Un concerto improvvisato sul balcone dell'hotel. E' quello messo in piedi, in quattro e quattr'otto, da Blanco e Mahmood, che hanno voluto così deliziare i fan accorsi sotto il loro albergo a Sanremo. Primi nella classifica provvisoria della kermesse canora, i due artisti si sono esibiti in una rivisitazione solo voce e chitarra del brano "Brividi", ballata d'amore che sta già conquistando le prime posizioni tra le canzoni più ascoltate su Spotify e in radio. Con loro c'è lo staff. E c'è Michelangelo Zocca, produttore musicale classe 1994 che si occupa di produrre tutte le canzoni di Blanco.

Il video della performance è stato pubblicato su Instagram da Blanco stesso ed ha già ottenuto un milione di visualizzazioni. Nella clip, i due intonano la canzone e salutano il pubblico accorso sotto alla struttura ed intento a riprendere il momento con lo smartphone. Sullo sfondo, il mare, meravigliosa cornice della cittadina ligure.

Per Mahmood e Blanco, un festival nel segno dell'ansia e delle emozioni, in virtù delle grosse aspettative che ci sono sulla loro vittoria. Prima volta al Festival per il giovane rapper, artista rivelazione dell'ultimo anno, mentre l'autore di 'Soldi - brano vincitore del 2019 - è un habitué dell'Ariston, con quattro partecipazioni alle spalle, l'ultima nella scorsa edizione come super ospite. La loro collaborazione è nata appositamente per partecipare alla kermesse. La canzone con cui sono in gara, scritta insieme, parla d'amore. Un'emozionante ballata in cui si mescolano le sonorità di entrambi. Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, fino a sentirsi sbagliati.

