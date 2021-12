Sanremo 2022, i Big saranno 25

Si allunga la lista dei Big in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Non solo i primi due classificati di Sanremo Giovani - in onda mercoledì 15 dicembre su Raiuno -, come inizialmente previsto, ma tutto il podio.

Amadeus ha aggiornato il regolamento legato alla finalissima della sezione dedicata agli emergenti: "Due giovani sono troppo pochi - ha detto il direttore artistico - molti altri meritano il palco dell'Ariston fra i big, se potessi li porterei tutti. E' un'idea che ho avuto stamattina, non lo sapevano nemmeno i giovani cantanti".

Sanremo Giovani

Mercoledì 15 dicembre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la finale di Sanremo Giovani. A sfidarsi sul palco del Teatro del Casinò saranno Bais, Marina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria. Saranno Amadeus e la Commissione musicale a scegliere i tre vincitori che si andranno ad aggiungere ai 22 Big già annunciati. Il cast, dunque, verrà ampliato ad un totale di 25 artisti.