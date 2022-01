Sanremo 2022, Checco Zalone al Festival: il (video)annuncio è già uno sketch

(Crediti video profilo Instagram Amadeus)

Checco Zalone salirà sul palco del Teatro Ariston in una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Dopo le indiscrezioni sull'attore pugliese, stasera la conferma arriva con l'annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20. Acquista così ancora più senso la mancata presenza del comico e regista all'ultima edizione di Zelig, quella amarcord andata in onda in autunno, dedicata a tutte le star lanciate dal varietà di Canale 5. Dopo tanti anni di mancanza dal piccolo schermo, la suspense è così alle stelle.