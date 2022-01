Chi è Blanco, a Sanremo con Mahmood: dall'età alle canzoni più famose alla vita privata

Chi è Blanco, in gara a Sanremo 2022 con Mahmood? E' quanto si stanno chiedendo i telespettatori del festival, incuriositi dalla attesa performance del cantante 18enne, tra i favoriti alla vittoria con la canzone Brividi. E' lui la vera rivelazione di questa edizione della kermesse, come l'anno scorso fu la giovane Madame. Dalla giovane età alla vita privata, fino alle canzoni più famose e al dolore del brano Blu Celeste, dedicato ad una persona scomparsa a cui voleva bene come un "fratello", cosa c'è da sapere sulla sua talentuosa e affascinante figura.

La giovane età, i genitori, la vita privata

Autore e cantante che è stato capace di creare, a soli 18 anni, uno stile profondamente riconoscibile, sia per il timbro della voce che per l'arrangiamento della musica, Blanco, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, è diventato famoso al grande pubblico la scorsa estate col brano "La Canzone Nostra". Energia allo stato puro, la sua, nato e creciuto Calvagese della Riviera, un piccolo paesino di 3000 abitanti in provincia di Brescia, nel 2003, il 10 febbraio precisamente. E la vittoria al festival che tutti già pronosticano potrebbe essere un grande regalo di compleanno.

Le canzoni più famose di Blanco e il genere "rapcore"

Nato da padre romano trapiantato a Brescia, Blanco ha approcciato alla musica suonando la tromba, per poi passare al cantautorato. Da piccolo ascoltava il grande cantautorato italiano: da Lucio Battisti a Lucio Dalla fino a Pino Daniele, punti di riferimento del papà. Poi, da adolescente, comincia a prendere le basi da Youtube e a fare musica in proprio. Il successo è dietro l'angolo.

Proprio nel 2020, infatti, arriva Quarantine Paranoid, messo a punto proprio durante la quarantena, ep grazie al quale viene ingaggiato, con contratto, dalla Universal Music. La fama lo travolge poi con La canzone nostra: singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo, ottiene cinque dischi di platino e oltre 350 000 unità vendute. Seguono le premiatissime canzoni Notti in bianco e Mi fai impazzire. L'ultimo brano più famoso è Finché non mi seppelliscono. Per il 2022 è previsto il Blu celeste tour.

Il suo è rapcore, ovvero un genere musicale che consiste nell'esecuzione di strofe rap su basi strumentali di derivazione punk rock, nella maggior parte dei casi hardcore punk. Genere insolito da sentire in Italia.

Blu celeste e il "fratello" morto

Ed è proprio nel brano "Blu Celeste" che Blanco mette uno dei dolori più grandi vissuti nella sua vita. Non è un mistero infatti che il pezzo sia dedicato ad una persona molto importante, purtroppo scomparsa. Nella canzone, Blanco esorcizza il dolore per la perdita di una persona amata che viene descritta praticamente come un "fratello", ma chi sia questo fratello non è dato sapere perché l'artista mai ha voluto rivelarlo, trincerandosi dietro comprensibile riservatezza.

«Un mio ricordo immaginario Del fratello che vorrei», dice il brano. E ancora: «Festeggerò da solo Un altro compleanno di merda»,«E mi metterò al riparo Mentre imparo ad accettarlo Che s? il tempo l’ha già fatto Ora sei un mio ricordo». «Tu saresti maggiorenne Io ormai sono un sedicenne Vado per i diciassette». Insomma, pare si tratti di una persona che aveva appena un paio di anni rispetto a lui.

Impressi sul suo corpo, il cantante ha diversi tatuaggi, tra cui proprio la scritta "celeste". Sul petto ha raffigurato un angelo che, spiega, rappresenterebbe se stesso: buono come lui, ma con una corona di spine che starebbe ad indicare il suo lato "marcio".

La fidanzata

Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, Blanco usa riservatezza. Sebbene infatti sia fidanzato con una ragazza di nome Giulia, si è mostrata con lei sui social e in pubblico giusto un paio di volte. Mano nella mano i due sono arrivati questa esate ai Seat Music Awards, ambiti premi musicali a cui lui ha partecipato. E abbracciati si sono mostrati in una foto pubblicata su Instagram, mentre erano in tenuta casalinga a Milano.

Non è nota l'identità della (invidiatissima) giovane, castana e con uno sgardo molto dolce. Venendo da un paese molto piccolo, è probabile che sia originaria dello stesso posto ed altrettanto amante della sua privacy.

Blanco su Instagram

Su Instagram Blanco conta circa un milione di fan, destinati ad aumentare dopo questo Sanremo. L'account è raggiungibile cercando il profilo @blanchitobebe. Tutti i link che partono dal suo profilo, sono date di tour completamente sold out. Ed è solo l'inizio. E Sanremo 2022 solo un mezzo.