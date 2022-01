Chi è Lorena Cesarini, coconduttrice di Sanremo 2022

Lorena Cesarini è una delle cinque coconduttrici di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Attrice rivelazione della serie Suburra, affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival.

Chi è, origini

Lorena Cesarini è nata a Roma nel 1987. Sua madre è del Senegal, il padre invece era italiano, scomparso quando lei era ancora molto giovane. Quindici anni fa mamma si è risposata con un ristoratore romano a cui lei oggi è legatissima. Laureata in storia contemporanea, ha proseguito la carriera universitaria all'Archivio Centrale dello Stato ma allo stesso tempo ha studiato recitazione, da sempre molto affascinata da quello che poi sarebbe diventato il suo lavoro. Un talent scout la notò per strada e da lì iniziò la sua carriera.

Il successo con Suburra

L'esordio al cinema nel 2014 con Arance e martello, di Diego Bianchi, l'anno dopo Leonardo Pieraccioni la sceglie per un ruolo nel film Il professor Cenerentolo. Il successo arriva nel 2017 con la serie Netflix Suburra, dove interpreta - nella prima stagione - Isabelle Mbamba, prostituta africana che fa innamorare Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Nel 2020 è tornata al cinema con E' per il tuo bene, accanto a Marco Giallini e Matilde Gioli, che nel film è la sua fidanzata.

Fidanzato

L'attrice 35enne ha rilasciato poche interviste in cui parla della sua vita privata e non ama condividerla sui social, anche se sul suo profilo Instagram ci sono alcune (rare) foto con il fidanzato. Su di lui non si hanno informazioni, ma dalle immagini i due sono innamoratissimi e molto complici. "Sei il mio cuore" ha scritto lei mesi fa per il compleanno del compagno, che ha risposto: "Grazie amore mio! Ti amo".

Le foto

Il profilo Instagram di Lorena Cesarini conta poco meno di 20 mila follower e racconta ogni sfaccettatura di lei, dal lavoro al suo lato più intimo. Di seguito alcune foto.